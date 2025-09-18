Grande Fratello Anita e Jonas entrano nella Casa | tra piercing filosofia e sogni da attore

La nuova edizione del reality prende forma: Anita, piercer e Jonas, modello romano, si presentano tra passioni, ambizioni e desiderio di mettersi in gioco. Continua la presentazione dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, al via dal prossimo 29 settembre su Canale 5, con la conduzione di Simona Ventura. Nei nuovi promo rilasciati da Mediaset sono stati annunciati due gieffini che varcheranno la porta rossa già nella prima puntata: Anita Mazzotta e Matteo Jonas Pepe. Come spiegato dalla conduttrice, da qui all'inizio del reality verranno svelati gradualmente tutti i nuovi protagonisti, un numero che oscilla tra i 15 e i 20 concorrenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Anita e Jonas entrano nella Casa: tra piercing, filosofia e sogni da attore

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Jonas, un animo ribelle ma profondo… pronto a svelarsi solo nella Casa di #GrandeFratello, dove ogni emozione diventa realtà - X Vai su X

Botta e risposta (ironico) tra l'ex vincitrice del Grande Fratello e la conduttrice - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche); Grande Fratello, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione (VIDEO); Grande Fratello 2025, chi è Jonas Matteo Pepe: il terzo concorrente dall'estetica queer da tenere d'occhio - FOTO e VIDEO.

Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche) - Dopo l’annuncio di Matteo Azzali nella casa più spiata d’Italia arrivano il modello e la tatuatrice dei vip, già pseudo- Segnala libero.it

Jonas e Anita entrano al Grande Fratello: chi sono i nuovi gieffini - Il Grande Fratello è pronto a tornare in onda da lunedì 29 settembre con una nuova edizione completamente rinnovata. Secondo quilink.it