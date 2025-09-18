Grande Fratello 2025 Jonas Pepe è il terzo concorrente ufficiale

Il cast del Grande Fratello 2025 si arricchisce con il terzo concorrente: Jonas Pepe. Il suo nome anagrafico è Matteo Pepe, ma a causa dell’omonimia con un altro partecipante, Matteo Azzoli, gli autori hanno deciso di cambiarglielo. Questa non è la prima volta che accade nel reality, come dimostrano i precedenti di Emanuela Sempio diventata . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Grande Fratello 2025, Jonas Pepe è il terzo concorrente ufficiale

