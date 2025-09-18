Grande Fratello 2025 Anita Mazzotta è la seconda concorrente ufficiale

Il Grande Fratello 2025 ha svelato il nome della sua seconda concorrente: si tratta di Anita Mazzotta. La presentazione è stata fatta da Simona Ventura attraverso un video sui social, in cui ha descritto la giovane come una persona con una storia personale profonda, che ha affrontato problemi più grandi di lei e che ha . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta è la seconda concorrente ufficiale

