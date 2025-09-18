Grande festa per Elisabetta Mambella | 100 anni di autentica pescaresità

Ha spento le sue “prime” 100 candeline Elisabetta Mambella. Una vera pescarese nonna Elisabetta che nel capoluogo adriatico è nata il 17 settembre 1925 e che qui ha vissuto tutta la sua vita. Una memoria storica dei tanti eventi, anche i più drammatici e legati alla seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it