Grande festa per Elisabetta Mambella | 100 anni di autentica pescaresità
Ha spento le sue “prime” 100 candeline Elisabetta Mambella. Una vera pescarese nonna Elisabetta che nel capoluogo adriatico è nata il 17 settembre 1925 e che qui ha vissuto tutta la sua vita. Una memoria storica dei tanti eventi, anche i più drammatici e legati alla seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
