Grande festa per Elisabetta Mambella | 100 anni di autentica pescaresità

Ilpescara.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha spento le sue “prime” 100 candeline Elisabetta Mambella. Una vera pescarese nonna Elisabetta che nel capoluogo adriatico è nata il 17 settembre 1925 e che qui ha vissuto tutta la sua vita. Una memoria storica dei tanti eventi, anche i più drammatici e legati alla seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grande - festa

Festa grande al chiostro: il Carlino compie 140 anni

Sua maestà il Leccio della Gira, festa grande per i 325 anni

CM.com – Il Manchester City batte 3-0 il Palermo e si prende l’Anglo-Palermitan Trophy: in goal Haaland e un super Reijnders. Festa grande al Barbera che omaggia gli Oasis

Grande festa per Elisabetta Mambella: 100 anni di autentica pescaresità.

Cerca Video su questo argomento: Grande Festa Elisabetta Mambella