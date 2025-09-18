Granata ai piedi di San Matteo l' emozione di Faggiano | La Salernitana è amata lassù

La Salernitana e i salernitani, la Salernitana e San Matteo: in Duomo, alla presenza dell'arcivescovo Soricelli, che ha celebrato e dell'arcivescovo Bellandi che ha fatto gli auguri al club granata, la Bersagliera ha partecipato alla Messa degli Sportivi, che rientra nei festeggiamenti in onore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it