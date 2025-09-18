Mantova, 18 settembre 2025 - Come da tradizione sarà Mantova la città di partenza e arrivo della edizione numero 35 del Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità per auto storiche, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre. 292 equipaggi. Al via 292 equipagg i provenienti da venti Paesi e pronti a percorrere alcune delle strade più suggestive d'Italia per un totale di 1.081 chilometri e 100 prove cronometrate attraversando Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di SanMarino, in un viaggio che unisce automobili, storia e cultura italiana. Auto da mito. Sono 35 le case automobilistiche presenti in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle classiche francesi firmate Ettore Bugatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gran Premio Nuvolari, tre giorni nel nome del mito della velocità e delle auto iconiche