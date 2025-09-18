Governo rafforzate misure di sicurezza per Meloni Tajani e Salvini

ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione presa in prefettura a Roma. Questa mattina, 18 settembre, al termine di una riunione tecnica in prefettura a Roma, è stato stabilito un innalzamento delle misure di sicurezza per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Le ragioni del provvedimento. Il rafforzamento dei dispositivi di protezione arriva dopo l’omicidio di Charlie Kirk e si inserisce in un contesto caratterizzato da tensioni interne e internazionali. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva già richiesto agli uffici del Viminale di riesaminare i protocolli di sicurezza, con l’obiettivo di aggiornare e potenziare i livelli di protezione destinati alle principali figure istituzionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Governo, rafforzate misure di sicurezza per Meloni, Tajani e Salvini

In questa notizia si parla di: governo - rafforzate

PierPaolo Bombardieri. . Mentre Confindustria ha già avviato un confronto con il Governo sulla manovra, CGIL, CISL e UIL non sono ancora state coinvolte ufficialmente e apprendono le informazioni solo dalla stampa. Abbiamo condiviso con Confindustria - facebook.com Vai su Facebook

Vogliamo sapere dal Ministro #Crosetto in quali settori l’Italia “non è in grado di difendersi” e quale è il piano preciso del #Governo per rafforzare le nostre forze armate. Queste cose vanno discusse in #Parlamento e non sui giornali. La maggioranza evita una - X Vai su X

Governo, innalzate misure di sicurezza per Meloni, Tajani e Salvini; Ivrea, rafforzate la vigilanza e le misure di prevenzione; Dopo attacco Usa in Iran massima allerta anche in Italia, rischi per la sicurezza sedi diplomatiche e Vaticano.

Governo, scorta “eccezionale” per Meloni, Salvini e Tajani: le nuove misure di sicurezza - Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo aveva chiesto a gran voce: “Bisogna innalzare il livello di sicurezza e rinforzare le ... Da iltempo.it

In Libia regge (per ora) l’accordo tra Governo e Rada - Un accordo mediato dalla Turchia e sostenuto dall’ONU ha sancito la riorganizzazione della sicurezza a Tripoli, con il ritiro delle milizie ... Segnala formiche.net