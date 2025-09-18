Governo al lavoro | Valorizziamo le competenze

di Letizia Magnani Nonostante un quadro economico globale ancora segnato da incertezza, il settore nautico italiano ha dimostrato resilienza nel 2024, confermandosi un’eccellenza mondiale e un punto di forza dell’export. Nel 2024 il comparto nautico ha registrato il massimo storico dell’export di barche arrivando alla soglia dei 4,5 miliardi di euro. Il cuore pulsante di questo successo è lo strategico settore dei superyacht, dove l’Italia regna incontrastata. Nel 2025, nonostante un leggero calo, i cantieri navali italiani detengono ancora oltre il 50% degli ordini globali per unità sopra i 24 metri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Governo al lavoro: "Valorizziamo le competenze"

In questa notizia si parla di: governo - lavoro

