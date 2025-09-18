Gout Gout è subito abbagliante ai Mondiali | Ora non dovrò lavorare da McDonald's per mangiare
Il giovanissimo sprinter australiano ha ottenuto a Tokyo 2025 più di quanto non abbia fatto Usain Bolt alla sua età. Nei 200 metri s'è arreso in semifinale ai giganti dell'atletica ma i tempi registrati sono mostruosi. A 17 anni ha firmato già un ricco contratto con uno sponsor. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’atletica aspetta lo sprint di Gout Gout. Il giovane australiano pronto a stupire tutti ai Mondiali di Tokyo: “È un piano del Signore” - di Paola Arrigoni - facebook.com Vai su Facebook
L'atletica aspetta lo sprint di Gout Gout - Il giovane australiano pronto a stupire tutti ai Mondiali di Tokyo: “È un piano del Signore” Ci sarà quella preghiera che recita prima di entrare in pista: “Quello che capita, capita. ilfoglio.it scrive
Gout Gout, 17 anni e l’etichetta di nuovo Bolt: «Il paragone mi inorgoglisce, tifa United come me» - Il diciassettenne atleta australiano Gout Gout continua a sorprendere: in Repubblica Ceca ha vinto i 200 metri in 20”02, raggiungendo un altro personale record. Come scrive ilnapolista.it