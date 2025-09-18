Google schiva la tagliola cinese Ora il bersaglio è Nvidia

Una finta e poi la sterzata, per provare ad involarsi sulla fascia. Il gergo calcistico può aiutare a mettere a fuoco l’ultima mossa della Cina, in materia di confronto-scontro con gli Stati Uniti. E il terreno di gioco, nemmeno a dirlo, è quello della tecnologia. Le autorità del Dragone hanno infatti deciso di lasciar cadere una procedura Antitrust a carico di Google, che riguardava la posizione dominante del gruppo statunitense sui sistemi operativi per dispositivi mobili tramite Android. Una mossa, ha scritto il Financial Times che ha rivelato lo stop, che “segnala una rimodulazione tattica da parte di Pechino, che ora sta concentrando la sua potenza di fuoco regolamentare su Nvidia (il colosso americano dei chip, ndr )”. 🔗 Leggi su Formiche.net

