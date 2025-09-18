Google Play Store vittima di un’enorme campagna fraudolenta | rimosse oltre 200 app
I ricercatori di HUMAN hanno scovato una campagna pubblicitaria fraudolenta sul Google Play Store che ha portato alla rimozione di oltre 200 app malevole.
In questa notizia si parla di: google - play
