Sono in rollout su Google Play Store alcuni ritocchi estetici che mettono in risalto valutazione, prezzo e altri dettagli di app e giochi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Google mette in risalto valutazione, prezzi e altri dettagli delle app su Play Store