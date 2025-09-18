Google FT | Cina lascia cadere procedura Antitrust su Android

Roma, 18 set. (askanews) – La Cina adotta un approccio diverso rispetto a quello dell’Unione europea nelle trattative con gli Stati Uniti, in particolare sulle indagini di “rappresaglia” rispetto ai dazi. Le autorità del Dragone hanno infatti deciso di lasciar cadere una procedura Antitrust a carico di Google, che riguardava la posizione dominante del gruppo statunitense sui sistemi operativi per dispositivi mobili tramite Android. Lo riporta il Financial Times, secondo cui la mossa “segnala una rimodulazione tattica da parte di Pechino, che ora sta concentrando la sua potenza di fuoco regolamentare su Nvidia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

