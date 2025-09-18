Google Discover si aggiorna con il tasto Segui e nuovi contenuti da Instagram X e YouTube
Piccola rivoluzione in casa Discover con Google che ora consente di seguire autori e siti attingendo i contenuti anche dai canali social.
Google Discover sperimenta l’AI per riassumere gli articoli
Una nuova scheda è in rollout in Italia su Google Discover
Google Discover potrebbe aggiungere un pulsante per migliorare la navigazione nel feed
Svolta Google Discover: arriva il tasto follow; L'aggiornamento di Gboard non è piaciuto: Google torna indietro sul restyling del selettore Emoji; AI Overview si aggiorna, come sta cambiando la ricerca su Google.
Svolta Google Discover: arriva il tasto follow - Scopri il nuovo aggiornamento di Google Discover: pulsante Follow per seguire creatori, post da Instagram, X e YouTube Shorts. Riporta msn.com
Google Discover: contenuti anche da Instagram, X e YouTube Shorts - Google ha annunciato un nuovo aggiornamento per Discover, la piattaforma che fornisce contenuti personalizzati agli utenti senza la necessità di effettuare ricerche online. Scrive mrw.it