google discover si aggiorna con il tasto segui e nuovi contenuti da instagram x e youtube

Piccola rivoluzione in casa Discover con Google che ora consente di seguire autori e siti attingendo i contenuti anche dai canali social. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

Svolta Google Discover: arriva il tasto follow; L'aggiornamento di Gboard non è piaciuto: Google torna indietro sul restyling del selettore Emoji; AI Overview si aggiorna, come sta cambiando la ricerca su Google.

google discover aggiorna tastoSvolta Google Discover: arriva il tasto follow - Scopri il nuovo aggiornamento di Google Discover: pulsante Follow per seguire creatori, post da Instagram, X e YouTube Shorts. Riporta msn.com

google discover aggiorna tastoGoogle Discover: contenuti anche da Instagram, X e YouTube Shorts - Google ha annunciato un nuovo aggiornamento per Discover, la piattaforma che fornisce contenuti personalizzati agli utenti senza la necessità di effettuare ricerche online. Scrive mrw.it

