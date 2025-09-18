Google consente la condivisione dei Gem | Gemini si apre alla collaborazione

Tuttoandroid.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google vuole promuovere un utilizzo collaborativo di Gemini: è disponibile la nuova funzione di condivisione dei Gem personalizzati. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

