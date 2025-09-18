Gone Girl Reese Witherspoon | David Fincher mi disse che ero totalmente sbagliata per il ruolo di Amy
La star di The Morning Show ha raccontato di aver ricevuto un rifiuto secco dal regista del film con Ben Affleck e Rosamund Pike. In un episodio del podcast Las Culturistas, l'attrice premio Oscar Reese Witherspoon ha svelato un aneddoto che riguarda uno dei film più amati di David Fincher, L'amore bugiardo - Gone Girl. Witherspoon partecipò al casting per interpretare il ruolo di Amy, assegnato in seguito a Rosamund Pike e ha raccontato in che modo il regista le comunicò il rifiuto. Reese Witherspoon era totalmente sbagliata per Gone Girl secondo Fincher "David mi ha fatto sedere, e non è colpa di David, ma mi ha detto che ero totalmente sbagliata per quella parte" ha spiegato Witherspoon "E non mi avrebbe messa nel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
