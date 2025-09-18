Al Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, in Francia, ormai in archivio la prima giornata dell’ultimo appuntamento del Dp World Tour prima della Ryder Cup della prossima settimana. Il più importante circuito europeo vede guidare la classifica con un ottimo -7 di giornata il britannico Marcus Armitage. Il 38enne, con una vittoria all’attivo sul Tour maggiore, ha chiuso con 2 colpi di vantaggio le prime 18 buche davanti all’australiano Min Woo Lee e al francese Julien Guerrier, fermi a -5 (66 colpi). Uno score, quello dell’inglese, sporcato solamente alla 3 e alla 17 da due bogey (sono 9 in totale i birdie messi a segno da Armitage durante il primo round). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Armitage conduce all’Open di Francia. Tanta Italia nelle prime posizioni