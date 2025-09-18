Goito anni di minacce e insulti alla vicina di casa | arrestato 67enne
Goito (Mantova), 18 settembre 2025 – Minaccia la vicina di casa e la insulta con vari epiteti, 67enne arrestato Carabinieri di Guidizzolo. L’episodio avviene a Goito, nel Mantovano: una donna chiama i carabinieri e, in lacrime, chiede aiuto. Racconta che, per l’ennesima volta, il suo vicino di casa, con il quale tempo fa aveva allacciato normali rapporti di vicinato, si è presentato sotto casa sua e ha iniziato a minacciarla e insultarla, costringendola a barricarsi nella sua abitazione. Arrivati sul posto, i carabinieri sentono le urla dell’uomo rivolte alla 60enne. Il 67enne non si ferma e, piuttosto agitato, continua incurante della presenza dei militari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: goito - anni
Sono 2.098 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di , - facebook.com Vai su Facebook
Goito, anni di minacce e insulti alla vicina di casa: arrestato 67enne.
Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere - Ponte Lambro, a denunciarlo nel 2021 è stata la stessa vittima, dopo una convivenza da incubo durata tre anni. Da msn.com
Minacce e insulti alla figlia gay: 'Il cognome non lo cambio, tenerlo sarà una vittoria' - Voglio che il suo cognome con me adesso cambi completamente la mia generazione. ansa.it scrive