Goito (Mantova), 18 settembre 2025 – Minaccia la vicina di casa e la insulta con vari epiteti, 67enne arrestato Carabinieri di Guidizzolo. L’episodio avviene a Goito, nel Mantovano: una donna chiama i carabinieri e, in lacrime, chiede aiuto. Racconta che, per l’ennesima volta, il suo vicino di casa, con il quale tempo fa aveva allacciato normali rapporti di vicinato, si è presentato sotto casa sua e ha iniziato a minacciarla e insultarla, costringendola a barricarsi nella sua abitazione. Arrivati sul posto, i carabinieri sentono le urla dell’uomo rivolte alla 60enne. Il 67enne non si ferma e, piuttosto agitato, continua incurante della presenza dei militari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Goito, anni di minacce e insulti alla vicina di casa: arrestato 67enne