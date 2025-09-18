Gloomy Eyes Recensione | una fiaba gotica tra poesia amore e oscurità
Gloomy Eyes è un titolo che si colloca in una dimensione unica, lontano dai canoni del survival horror o del classico gioco di paura. Qui non ci sono jumpscare o momenti pensati per spaventare a tutti i costi, ma un racconto cupo e romantico che riesce a mescolare horror, poesia e malinconia in un’avventura single-player dal forte impatto emotivo. È più vicino a una fiaba gotica che a un horror convenzionale, e questo lo rende un’esperienza rara e preziosa. Al centro della trama troviamo due protagonisti memorabili: Gloomy, un giovane zombie timido e fragile, e Nena, una ragazza umana piena di vita e determinazione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: gloomy - eyes
