Global Sumud Flotilla | la copertura umanitaria che parla il linguaggio di Hamas

La traversata della Global Sumud Flotilla, la missione navale partita con l’obiettivo dichiarato di rompere simbolicamente l’assedio di Gaza, si sta trasformando in un caso politico e mediatico ancor prima di arrivare a destinazione sempre che ci arrivi. Due episodi hanno segnato gli ultimi giorni: il passo indietro di Greta Thunberg dal comitato direttivo e l’espulsione della giornalista italiana Francesca Del Vecchio, inviata de La Stampa. L’uscita di Thunberg dalla direzione e l’espulsione della reporter italiana mostrano come, dietro l’immagine di coesione e determinazione, la Flotilla sia attraversata da fratture interne. 🔗 Leggi su Panorama.it

