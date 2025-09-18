Global Sumud Flotilla | la copertura umanitaria che parla il linguaggio di Hamas

Panorama.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La traversata della Global Sumud Flotilla, la missione navale partita con l’obiettivo dichiarato di rompere simbolicamente l’assedio di Gaza, si sta trasformando in un caso politico e mediatico ancor prima di arrivare a destinazione sempre che ci arrivi. Due episodi hanno segnato gli ultimi giorni: il passo indietro di Greta Thunberg dal comitato direttivo e l’espulsione della giornalista italiana Francesca Del Vecchio, inviata de La Stampa. L’uscita di Thunberg dalla direzione e l’espulsione della reporter italiana mostrano come, dietro l’immagine di coesione e determinazione, la Flotilla sia attraversata da fratture interne. 🔗 Leggi su Panorama.it

