Global Sumud Flotilla diario di bordo #18

Lanotiziagiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie che arrivano da Gaza oggi parlano di una carneficina senza tregua. Dall’alba gli attacchi israeliani hanno colpito persino nei pressi degli ospedali: almeno 83 morti in poche ore. Donne costrette a partorire per strada, operatori umanitari uccisi, ospedali sull’orlo del collasso, blackout totale di internet da due giorni. E mentre la Striscia viene rasa al suolo, i falchi di governo israeliani e i loro partner americani già si spartiscono il bottino. Il ministro ultrà Bezalel Smotrich definisce Gaza «una miniera d’oro immobiliare» e annuncia: «La demolizione è fatta, ora dobbiamo soltanto costruire». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

