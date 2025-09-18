Global Sumud Flotilla diario di bordo #18

Le notizie che arrivano da Gaza oggi parlano di una carneficina senza tregua. Dall’alba gli attacchi israeliani hanno colpito persino nei pressi degli ospedali: almeno 83 morti in poche ore. Donne costrette a partorire per strada, operatori umanitari uccisi, ospedali sull’orlo del collasso, blackout totale di internet da due giorni. E mentre la Striscia viene rasa al suolo, i falchi di governo israeliani e i loro partner americani già si spartiscono il bottino. Il ministro ultrà Bezalel Smotrich definisce Gaza «una miniera d’oro immobiliare» e annuncia: «La demolizione è fatta, ora dobbiamo soltanto costruire». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto

Global Sumud Flotilla, il diario di Maria Elena: «Io prof in aspettativa per Gaza, tra post degli allievi, xamamina e il sogno di sbarcare»; Finalmente riunite le barche partite dall’Italia, da Barcellona e da Tunisi. Diario di bordo dalla Global Sumud Flotilla; GLOBAL SUMUD FLOTILLA: DIARIO DI BORDO DI STEFANO BERTOLDI, ATTIVISTA E NOSTRO COLLABORATORE.

Global Sumud Flotilla, il diario di Maria Elena: «Io prof in aspettativa per Gaza, tra post degli allievi, xamamina e il sogno di sbarcare» - Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione su un 12 metri, insegna matematica e scienze alle medie: «Colleghi, ragazzi e famiglie: abbiamo tanto sostegno. Come scrive torino.corriere.it

Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «Siamo salpati da Siracusa per Gaza. È un'emozione fortissima, c'è molta gioia» - diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Vanity Fair ... Si legge su vanityfair.it