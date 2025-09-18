Gli Usa ordinano l' espulsione del leader delle proteste per Gaza | Se ne vada in Siria o in Algeria

Un tribunale per l'immigrazione ha ordinato l'espulsione di Mahmoud Khalil verso la Siria o l'Algeria. La sentenza afferma che Khalil, personaggio di spicco nelle proteste per la Palestina alla Columbia University della scorsa primavera, avrebbe omesso informazioni nella sua domanda di green card. 🔗 Leggi su Today.it

