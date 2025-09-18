Gli ultimi monaci lasciano la Certosa di Pavia è la fine di un’epoca | la gestione passa allo Stato

Ilgiorno.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia – Si chiude un’epoca per la Certosa di Pavia. Dopo quasi sessant’anni di presenza ininterrotta, i monaci cistercensi della Congregazione Casamariensis lasceranno definitivamente il complesso monumentale lombardo, dove risiedono stabilmente dal 1968. Dal primo gennaio 2026, scrive il quotidiano Avvenire, la gestione del santuario – considerato uno dei capolavori dell’arte tardo-medievale e rinascimentale in Italia – passerà nelle mani del Ministero della Cultura attraverso la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia. Il trasferimento dei monaci. La decisione di trasferire i pochi monaci rimasti, prevalentemente anziani, è stata presa autonomamente dalla Congregazione, che li sposterà nell’ abbazia di Casamari, nel frusinate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

gli ultimi monaci lasciano la certosa di pavia 232 la fine di un8217epoca la gestione passa allo stato

© Ilgiorno.it - Gli ultimi monaci lasciano la Certosa di Pavia, è la fine di un’epoca: la gestione passa allo Stato

In questa notizia si parla di: ultimi - monaci

I monaci lasciano la Certosa di Pavia, ora si pagherà il ticket; Certosa di Pavia, l'addio dei frati: la comunità cistercense lascia dal 1° gennaio 2026. La gestione passa ai Musei lombardi (e si pagherà il biglietto); I cistercensi lasciano la Certosa di Pavia. Il futuro? Tra arte e fede.

ultimi monaci lasciano certosaI monaci lasciano la Certosa di Pavia, ora si pagherà il ticket - Dopo quasi 60 anni, i monaci cistercensi della Congregazione Casamariensis lasceranno il complesso monumentale ... Riporta msn.com

I monaci cistercensi lasciano la Certosa di Pavia - Il vescovo di Pavia, monsignor Corrado Sanguineti, sta cercando un'altra comunità religiosa per consentire la celebrazione della messa la domenica. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Monaci Lasciano Certosa