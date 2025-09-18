Gli ultimi monaci lasciano la Certosa di Pavia è la fine di un’epoca | la gestione passa allo Stato
Pavia – Si chiude un’epoca per la Certosa di Pavia. Dopo quasi sessant’anni di presenza ininterrotta, i monaci cistercensi della Congregazione Casamariensis lasceranno definitivamente il complesso monumentale lombardo, dove risiedono stabilmente dal 1968. Dal primo gennaio 2026, scrive il quotidiano Avvenire, la gestione del santuario – considerato uno dei capolavori dell’arte tardo-medievale e rinascimentale in Italia – passerà nelle mani del Ministero della Cultura attraverso la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia. Il trasferimento dei monaci. La decisione di trasferire i pochi monaci rimasti, prevalentemente anziani, è stata presa autonomamente dalla Congregazione, che li sposterà nell’ abbazia di Casamari, nel frusinate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
