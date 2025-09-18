Gli serve man forte nella lite il fratello arriva armato
Una lite per futili motivi alla fermata dei bus di Lana sfociata poi in minacce con coltello e manganello: è quanto accaduto nei giorni scorsi. Tutto, come detto, è iniziato per futili motivi e quando sembrava che la cosa fosse finita lì ecco che uno dei due contendenti ha chiamato il fratello. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
