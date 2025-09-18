Gli schemi di Chivu | perché l' Inter segna così tanto sui calci piazzati

Contro l'Ajax Thuram ha segnato il terzo gol da corner della sua stagione. Il trend di Inzaghi continua con Chivu: i nerazzurri fanno dei calci d'angolo una delle loro armi principali. Come funzionano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gli schemi di Chivu: perché l'Inter segna così tanto sui calci piazzati

Serie A, Chivu rompe gli schemi all’Inter: ecco cosa filtra da Appiano Gentile in vista della stagione

Modulo Inter, Chivu lavora su nuovi schemi tattici: dal 3-5-2 di Inzaghi al 3-4-2-1

Chivu ha idee parrocchiali. La propaganda sul Como di Fabregas ha incontrato la realtà (Damascelli) Inter involuta e scontata, squadra sfinita e finita negli schemi. La Juventus ha preso Zhegrova che può dare fantasia ma non gioca da sette mesi https://ilnap - X Vai su X

Comunque, questa storia del “trovare motivazioni” sta davvero sfuggendo di mano. Lo ripete sempre Chivu, oggi lo ha detto anche Dumfries. Per non parlare delle dichiarazioni di Bastoni post Juve. La rosa dell’Inter non è affatto a fine ciclo: il valore c’è, ecco - facebook.com Vai su Facebook

"Io non sono scemo": Chivu show, cita Mourinho e rivela lo schema dell'Inter - Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria in Champions: "Pio Esposito ce lo godremo per tanti anni e se lo godrà l'Italia" ... Si legge su tuttosport.com

Chivu stanco e felice, ma vuole di più per la sua Inter: “Ora sono scarico, del mercato ne riparleremo” - 0 al Torino nella sua prima ufficiale in campionato e davanti al proprio pubblico: l'Inter ha dato prova di qualità e maturità, scacciando lontanissimi i fantasmi della ... Lo riporta fanpage.it