T eam Conrad o team Jeremiah? È così che iniziano quasi tutte le discussioni tra ragazze da qualche mese a questa parte. Perché The Summer I Turned Pretty, serie Prime Video tratta dai romanzi di Jenny Han, non è stata solo il tormentone dell’estate 2025: è diventata un vero fenomeno di costume. Tra triangoli amorosi, colpi di scena e una colonna sonora segnata dalle note di Taylor Swift, lo show ha fatto breccia nel cuore (e nel guardaroba) della Generazione Z. Dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Ieri la terza e ultima stagione di L’Estate Nei Tuoi Occhi (titolo italiano della serie) si è conclusa, con un annuncio che ha riacceso l’entusiasmo: un film è già in arrivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli outfit più chiacchierati della serie del momento. I messaggi nascosti nel guardaroba di Belly di l'Estate Nei Tuoi Occhi