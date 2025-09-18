Gli occhiali che vedono ciò che vedi e sentono ciò che senti | Meta lancia i Ray-Ban Display con l’AI integrata ecco quanto costano

I nuovi Meta Ray-Ban Display rappresentano i primi occhiali Ray-Ban con schermo integrato per la realtà aumentata. Con il lancio di questo modello, Meta porta sul mercato un heads-up display dopo il precedente esperimento di Google Glass. Grazie a un design ispirato ai Wayfarer classici, il dispositivo appare come un normale paio di occhiali, ma, in realtà, il segreto appare all’interno della lente destra, in cui è proiettato un piccolo display a colori, luminoso e nitido. Il contenuto visibile spazia da testi e immagini fino alle videochiamate in diretta. All’esterno non si nota nulla e la fotocamera attiva è segnalata da un LED. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it