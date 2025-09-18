Gli italiani temono una guerra mondiale? Bagarre a Realpolitik tra Sechi e Sarzanini

Gli italiani temono una guerra mondiale? È questa la domanda che più tiene banco tra tensioni ai confini della NATO e la situazione nella striscia di Gaza. A provare a rispondere è stata la sondaggista Alessandra Ghisleri che ospite su Rete 4 del talk di Tommaso Labate, Realpolitik, ha tracciato un ritratto di ciò che sentono i nostri concittadini di fronte a un potenziale conflitto globale. Un italiano su due teme un allargamento del conflitto e pensa che possa diventare una guerra mondiale: “Le immagini che arrivano da Gaza, il racconto che arriva da Gaza, la comunicazione altalenante – spiega Ghisleri – aumentano questa percezione di insicurezza e spaventano gli italiani, perché in quel caso ci sentiamo indifesi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

