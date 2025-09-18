Gli Iron Maiden in concerto allo Stadio San Siro nel 2026 i biglietti
Gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 tra cui una in Italia, i biglietti. Il 17 giugno 2026 sta per entrare nella storia della musica del nostro Paese, gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 per il Run For Eyes Lives Tour e tra queste date quella milanese segnerà un giorno storico per i fan della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, infatti, saranno protagonisti di un grande show allo Stadio San Siro che, per l’occasione e per la prima volta da quando la musica è entrata a San Siro, diventerà la Scala del metal. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: iron - maiden
Gli Iron Maiden si sbilanciano: rifiuterebbero l’invito a suonare a Glastonbury
La Royal Mint ha emesso una moneta per celebrare i 50 anni degli Iron Maiden
Iron Maiden all'Euganeo, attesi fan da tutta Europa ma la Consulta di quartiere protesta
L'anno prossimo torna anche Rock in Rio. Inutile dire che gli Iron Maiden sono la band più quotata a suonare al festival brasiliano - facebook.com Vai su Facebook
Bruce Dickinson: canterà l'inno americano prima di un match di football questa domenica https://ironmaidenitalia.com/post/bruce-dickinson-canter%C3%A0-l-inno-americano-prima-di-un-match-di-football-questa-domenica… #IronMaiden #BruceDickinso - X Vai su X
IRON MAIDEN: a Milano allo Stadio San Siro!; Iron Maiden, concerto a San Siro: finalmente il metal entra al Meazza: la data e i biglietti; Iron Maiden: un concerto a San Siro nel 2026.
Gli Iron Maiden in concerto a San Siro il 17 giugno 2026 - Il 17 giugno 2026, infatti, gli Iron Maiden faranno tappa al Meazza nel corso del loro “Run For Your Lives ... Si legge su rainews.it
IRON MAIDEN in concerto a San Siro a Milano Il 17 giugno 2026 [Info e Biglietti] - Il 17 giugno 2026 gli Iron Maiden trasformano San Siro nella “Scala del Metal”: Milano accoglie il Run For Your Lives Tour per celebrare 50 anni di carriera. Secondo newsic.it