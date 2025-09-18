Gli Iron Maiden a San Siro il metal debutta allo stadio di Milano
Milano, 18 set. (askanews) – Gli Iron Maiden suoneranno a San Siro il 17 giugno 2026, portando per la prima volta nella storia il metal nel tempio della musica milanese. Un evento già segnato nel calendario di tutti i fan e fra le prima date annunciate del “Run for your lives tour” che attraverserà tutte l’Europa, a partire da Atene, passando per Amsterdam, Parigi, Lisbona, fino a un grande show conclusivo nella loro patria, il Regno Unito. Gli Iron Maiden sul palco avranno la forza di tutti i loro 50 anni di carriera, pieni di successi con cui hanno fatto la storia dell’heavy metal, dal debutto nel 1980 con l’album omonimo Iron Maiden, poi “Number of the beast”, “Fear of the dark”, dischi che hanno venduto 130 milioni di copie in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
