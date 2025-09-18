Gli insulti la rissa sfiorata e l' espulsione | notte infuocata per Simeone ad Anfield

Vivere la partita con grande passionalità e partecipazione, come fa Diego Simeone, a volte può giocare un brutto scherzo. Il tecnico argentino è stato protagonista, suo malgrado, di un finale ad altissima tensione durante Liverpool-Atletico Madrid. Dopo la beffa l'allenatore argentino perde le staffe e si dirige da un tifoso, seduto alle sue spalle per affrontarlo faccia a faccia, scatenando un parapiglia nel finale. La rete della vittoria siglata al 92' di Van Dijk decide le sorti di un match ricco di colpi di scena. L'Atletico rimonta con la doppietta di Llorente, dopo aver incassato l'uno due firmato da Robertson e Salah ad inizio partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli insulti, la rissa sfiorata e l'espulsione: notte infuocata per Simeone ad Anfield

In questa notizia si parla di: insulti - rissa

La rissa davanti Palazzo Zanca con insulti transomofobi, due condanne con rito abbreviato

Maxi rissa in centro: prima gli insulti poi calci e pugni, un ferito

Valeria Fabrizi in Sardegna, il malore “dopo la rissa e gli insulti”: cosa è successo

Il direttore di Sportitalia, nonché presidente della Folgore Caratese, è stato squalificato per rissa, insulti e sputi. Durissima la sua risposta e i suoi attacchi al presidente federale Gravina - facebook.com Vai su Facebook

#Israele accusa l’#Italia di insulti durante il match, #Donnarumma nervoso e rissa sfiorata. Scuse finali negli spogliatoi - X Vai su X

Liverpool-Atletico insulti e rosso, Simeone è rissa con i tifosi; Simeone fa un gestaccio all’arbitro italiano: è per spiegare la rissa con il tifoso del Liverpool; Simeone rissa ed espulsione in Champions | Mi hanno insultato.

Liverpool-Atletico insulti e rosso, Simeone è rissa con i tifosi - Gli insulti, la rissa sfiorata e l'espulsione con gli addetti alla sicurezza che lo portano via dal campo. Lo riporta tuttosport.com

Simeone, rissa ed espulsione in Champions: “Mi hanno insultato” - Serataccia per Diego Pablo Simeone: il suo Atletico Madrid ha perso in extremis il match di Champions League con il Liverpool ad Anfield (3- Da msn.com