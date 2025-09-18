Gli insulti in rima di Fedez | Sinner parla come Hitler E attacca il santo Acutis

18 set 2025

Versi buttati come viene, e bravo chi trova la rima. Provocazioni o insulti da semaforo? I social si infiammano, la nuova canzone di Fedez sfrigola sulla graticola prima di essere pubblicata. Come le riempiamo le due date al Forum di Assago? Chi facciamo arrabbiare stavolta? Quelli che al massimo se la prendono con i fanti: "Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo? Giocare alla Playstation senza dire bestemmie" (e Carlo Acutis è sistemato). "Hanno sparato a un antiabortsista americano, oh tranquilli raga, il Papa è ancora in Vaticano (con Charlie Kirk se ne mettono a posto tanti, anche un pontefice che porta il nome del suo primogenito). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

