Gli eventi estremi presentano il conto
Secondo uno studio dell'università di Mannheim, in Germania, a cui hanno partecipato anche due esperti della Banca centrale europea, le ondate di calore, la siccità e le inondazioni
Eventi meteorologici estremi dimostrano gli effetti dei cambiamenti climatici, assessore Thomas De Luca: "Dalla gestione dell'emergenza alla prevenzione costante" #thomasdeluca #regioneumbria #prevenzioneambientale - facebook.com Vai su Facebook
Gli eventi estremi presentano il conto; Disastri climatici, ora sappiamo i nomi di chi deve pagare i danni; Le vittime del caldo nelle città europee.
L'estate degli eventi estremi costa oltre 40 miliardi all'Europa - Una ricerca prova a elaborare una stima immediata delle perdite causate da ondate di calore, siccità e inondazioni rese sempre più frequenti e gravi dal riscaldamento globale: nel 2025 i danni per l'I
Gli eventi climatici estremi sono costati 12 miliardi di euro all'Italia, 43 miliardi all'Ue - La stima dei danni calcolata dall'Università di Mannheim con gli economisti della Banca Centrale Europea per l'estate appena finita.