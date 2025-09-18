C’è un aspetto che mette d’accordo gli sfidanti alle elezioni, particolarmente accese anche sui social, per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli architetti di Milano. È l’appello ad andare alle urne, perché finora ha votato circa il 13% degli aventi diritto, con dati più o meno in linea con la tornata di quattro anni fa quando però le indagini che hanno terremotato l’ urbanistica milanese erano ancora di là da venire. Segno che quanto è accaduto, con tutti i risvolti non solo giudiziari sulla professione, sul rapporto architetti-costruttori-uffici comunali, sul lavoro quotidiano dei progettisti, il dibattito sulle norme e sul disegno della città, non ha “scaldato il cuore“ di chi è chiamato a scegliere i nuovi consiglieri dell’Ordine fra i 55 candidati (30 riuniti in due liste e gli altri outsider), optando fra continuità o cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli architetti alle urne. Le inchieste non scaldano. L’affluenza resta al 13%