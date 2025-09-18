Gli anni Settanta la violenza politica e il senso del ridicolo
Firenze, 18 settembre 2025 – L’omicidio di Charlie Kirk ha aperto un vaso di Pandora di reazioni convulse tra insulti alla memoria di Kirk, richieste di licenziamento per quelle persone, invero poco commendevoli, che hanno festeggiato la sua morte, e paragoni improponibili a proposito della violenza politica. Ecco, il riferimento al "clima da Brigate Rosse" in Italia e le rievocazioni a casaccio di Luigi Calabresi le lascerei proprio stare e cercherei di mantenere intatto il senso della storia e anche quello del ridicolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Calabresi e Tobagi contro la retorica del governo sul ritorno della violenza politica: Le vittime degli Anni di piombo non vanno sfruttate; Mario Calabresi: Lasciate stare gli Anni di piombo, quel clima oggi non esiste; Milano, le giovani vite spezzate negli anni 70 e l'idea di Sala: «Intitoliamo una strada alle vittime della violenza politica».
Mario Calabresi: "Lasciate stare gli Anni di Piombo, quel clima oggi non esiste" - L'ex direttore di Repubblica e il dibattito aperto dalla destra dopo l'uccisione di Charlie Kirk. Lo riporta huffingtonpost.it
Politica e violenza, lo strabismo di Giorgia Meloni - La premier ritorna agli anni Settanta ma stende un velo di silenzio sul terrorismo nero, come se in Italia non ci fossero state altro che le Br. Si legge su editorialedomani.it