GiustiziaMeloni | riforma storicaavanti

Servizitelevideo.rai.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

13.48 "Con l'approvazione in terza lettura alla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all'Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente". Così la premier Meloni sui social,dopo il via libera al Ddl di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. "In attesa dell'ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni", conclude. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giustiziameloni - riforma

giustiziameloni riforma storicaavantiRiforma della Giustizia e separazione delle carriere, oggi giornata decisiva in Parlamento. Meloni: “rispettiamo impegno con gli elettori” - Il centrodestra si prepara all’affondo finale oggi, giovedì 18 settembre, in Parlamento per portarsi a casa la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Riporta strettoweb.com

Giustizia, Meloni: riforma per stop storture, rispetteremo impegno - La riforma della magistratura onoraria è "solo uno dei tasselli di un lavoro più ampio che il governo sta facendo per riformare la giustizia italiana, per mettere fine alle ... Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Giustiziameloni Riforma Storicaavanti