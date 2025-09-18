GiustiziaMeloni | riforma storicaavanti

13.48 "Con l'approvazione in terza lettura alla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all'Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente". Così la premier Meloni sui social,dopo il via libera al Ddl di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. "In attesa dell'ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni", conclude. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: giustiziameloni - riforma

Riforma Giustizia, Meloni avanti tutta su separazione delle carriere e nuovo Csm: il referendum che il governo attende impaziente - facebook.com Vai su Facebook

Riforma Giustizia, Meloni avanti tutta su separazione delle carriere e nuovo Csm: il referendum che il governo attende impaziente - X Vai su X

Riforma della Giustizia e separazione delle carriere, oggi giornata decisiva in Parlamento. Meloni: “rispettiamo impegno con gli elettori” - Il centrodestra si prepara all’affondo finale oggi, giovedì 18 settembre, in Parlamento per portarsi a casa la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Riporta strettoweb.com

Giustizia, Meloni: riforma per stop storture, rispetteremo impegno - La riforma della magistratura onoraria è "solo uno dei tasselli di un lavoro più ampio che il governo sta facendo per riformare la giustizia italiana, per mettere fine alle ... Scrive notizie.tiscali.it