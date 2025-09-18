Giustizia via libera della Camera alla separazione delle carriere

Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta, sarà poi necessario il referendum confermativo in programma nella primavera del 2026. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Giustizia, via libera della Camera alla separazione delle carriere

In questa notizia si parla di: giustizia - libera

La giustizia britannica dà il via libera alle forniture militari a Israele

Riforma della giustizia: via libera del Senato all’articolo 2 sulla separazione delle carriere dei magistrati

Giustizia, via libera Senato a tutti gli articoli di riforma separazione carriere: martedì voto finale

Cosa siamo disposti a commettere in nome della giustizia? #Libera con Lunetta Savino e Matteo Martari, da martedì 19 novembre in prima serata #Rai1. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3Z13XJy #LunettaSavino #MatteoMartari - facebook.com Vai su Facebook

Riforma della giustizia: Camera ok alla separazione delle carriere; Giustizia, terzo sì alla separazione delle carriere: bagarre alla Camera. Cosa cambia con la riforma; Separazione delle carriere, terzo via libera alla Camera: ora manca l'ultimo passaggio in Senato. Bagarre in Aula.

Riforma della giustizia, via libera alla Camera: le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere - Con 243 sì e 109 no la Camera ha dato il via libera, in terza lettura, al ddl sulla riforma della giustizia che contiene la separazione ... Segnala fanpage.it

Riforma giustizia, via libera della Camera con 243 voti a favore. Applausi in aula - La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al proseguimento dell'iter della riforma costituzionale che ora attende l'ultimo ok da Palazzo Madama ... Scrive quotidiano.net