Giustizia | via libera della Camera a riforma con 243 sì e 109 no
Roma, 18 set (Adnkronos) - Via libera della Camera alla riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati e le nuove disposizioni per la scelta dei componenti del Csm. Il provvedimento, che passa al Senato, ha avuto 243 sì e 109 no. Il via libera è stato sottolineato da un lungo applauso dai banchi della maggioranza e da quelli del governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: giustizia - libera
La giustizia britannica dà il via libera alle forniture militari a Israele
Riforma della giustizia: via libera del Senato all’articolo 2 sulla separazione delle carriere dei magistrati
Giustizia, via libera Senato a tutti gli articoli di riforma separazione carriere: martedì voto finale
Cosa siamo disposti a commettere in nome della giustizia? #Libera con Lunetta Savino e Matteo Martari, da martedì 19 novembre in prima serata #Rai1. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3Z13XJy #LunettaSavino #MatteoMartari - facebook.com Vai su Facebook
Carriere dei giudici, la destra verso il terzo sì alla Camera; Riforma della giustizia, via libera alla Camera: le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere; Separazione delle carriere, via libera dalla Camera in terza lettura.
Carriere dei giudici, la destra verso il terzo sì alla Camera - Giustizia (Politica) Ultimi fuochi alla Camera, prima dell’inevitabile via libera alla riforma della giustizia voluta dal governo, con la separazione delle carriere. Da ilmanifesto.it
Giustizia, riforma all’ombra di Almasri. Nordio vuole lo scudo per Bartolozzi - Approvazione lampo in seconda lettura, il centrodestra si inizia a preparare al referendum costituzionale della primavera. editorialedomani.it scrive