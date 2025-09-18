Giustizia via libera alla separazione delle carriere | ora passa al Senato Bagarre a Montecitorio dopo il voto
L'aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Si tratta della terza lettura. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell'iter della riforma costituzionale che ora attende l'ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La giustizia britannica dà il via libera alle forniture militari a Israele
Riforma della giustizia: via libera del Senato all’articolo 2 sulla separazione delle carriere dei magistrati
Giustizia, via libera Senato a tutti gli articoli di riforma separazione carriere: martedì voto finale
