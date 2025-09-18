Giustizia ultimo voto in aula | ora la parola spetta al referendum
La giornata di oggi, giovedì 18 settembre, potrebbe consegnare al centrodestra la vittoria parlamentare più simbolica dell’intera legislatura: l’ultima votazione alla Camera sulla riforma della giustizia, imperniata sulla netta separazione dei percorsi professionali di pm e giudici. Un accordo di coalizione messo alla prova dal voto finale La coalizione guidata da Giorgia Meloni si presenta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: giustizia - ultimo
La Fifa non può contare più della giustizia ordinaria: il Tas non è più l’ultimo grado di giudizio del calcio
Vlahovic giustizia il Genoa, ma la Juve trema per la traversa rossoblù all’ultimo secondo
L'ultimo saluto a Mara Favro a Susa: una comunità unita chiede giustizia - facebook.com Vai su Facebook
Carriere dei giudici, la destra verso il terzo sì alla Camera; Giustizia, in aula seduta fiume su riforma e domani il voto; Oggi il voto sulla riforma della Giustizia, ma si guarda già al referendum.
Riforma della giustizia, oggi il voto definitivo alla Camera - Dopo la contestata seduta fiume nella notte tra martedì e mercoledì è atteso per oggi il voto finale alla Camera sulla riforma costituzionale della giustizia. Lo riporta teleborsa.it
Giustizia, scontro decisivo sulla separazione delle carriere: la sinistra prova a bloccare la riforma alla Camera - Il centrosinistra, con PD e M5S in testa, alza le barricate, definendo il ddl un attacco all'indipendenza della magistratura. Riporta tag24.it