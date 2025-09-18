**Giustizia | tensione dopo voto su riforma seduta sospesa alla Camera**
Roma, 18 set (Adnkronos) - Seduta sospesa alla Camera subito dopo il voto sulla riforma della giustizia. La capogruppo del Pd Chiara Braga aveva preso la parola per criticare il membri del governo che si erano uniti al battimani della maggioranza per il sì al provvedimento, quando è salita la tensione tra maggioranza e opposiziono con diversi deputati che hanno lasciato gli scranni per scendere al centro dell'emiciclo. Dopo diversi richiami ai deputati, tra questi Donno (M5s), il presidente di turno Sergio Costa ha sospeso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
