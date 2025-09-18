Giustizia | Siracusano ' cittadini vogliono separazione carriere a referendum diranno sì'
Roma, 18 set.-(Adnkronos) - “Sappiamo tutti quanto sia difficile in Italia toccare il sistema giudiziario, e quanto sia stato complesso arrivare così velocemente a questo importante passaggio, con la riforma sulla separazione delle carriere che oggi terminerà la terza lettura in Parlamento. Siamo certi che i cittadini vogliono fortemente questa riforma, una giustizia equa, vogliono che vengano corrette le storture esistenti. Quindi siamo straconvinti che il referendum premierà l'azione dell'esecutivo”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a 'Start' su SkyTg24. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: giustizia - siracusano
Ne abbiamo sentite di tutti i colori sulla separazione delle carriere. Domani il voto per concludere il terzo passaggio alla Camera. Avanti con la riforma della giustizia. ? - facebook.com Vai su Facebook
Giustizia: Siracusano, 'cittadini vogliono separazione carriere a referendum diranno sì'.
Giustizia, Sisto: “Avanti con stabilizzazione dell’Ufficio per il Processo - “Giustizia ed efficienza devono procedere di pari passo, il ministero è impegnato per assicurare una giustizia più rapida ed efficiente, con strutture migliori, senza compromettere le garanzie e i ... Da ilgiornale.it
Giustizia, Parodi (ANM): "La Magistratura non fa azioni contro la riforma e lo dimostrano i fatti di questi giorni" - La nota dell'ANM: "la riforma addomestica i magistrati, dibatteremo fino al referendum" "La giornata di oggi non è che una tappa, sebbene importante, di un lungo percorso che porterà i cittadini - Scrive affaritaliani.it