Roma, 18 set (Adnkronos) - "Hanno forzato il più possibile i passaggi parlamentari. I costituenti avevano immaginato quattro passaggi per agevolare il dialogo e il confronto tra maggioranza e opposizione. Loro non solo non hanno mai voluto dialogare, non hanno mai voluto ascoltare, hanno bocciato tutti i nostri emendamenti, anche quelli di buon senso sulla parità di genere nell'elezione dei Csm". Lo ha detto Elly Schlein, in Transatlantico, a proposito della riforma della giustizia. "È una riforma che non affronta nessuno dei nodi cruciali per il miglior funzionamento della giustizia italiana. Quindi è una riforma fatta di propaganda, perché questi per nascondere la propria incapacità di dare risposte ai bisogni dei cittadini hanno bisogno ogni giorno di un nemico, di un capro espiatorio a cui addossare ogni colpa e ogni male anche dei loro fallimenti E oggi tocca ai giudici -ha spiegato la segretaria del Pd-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Schlein, 'dal governo propaganda e forzature per coprire fallimenti'