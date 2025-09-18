Roma, 18 set. (Adnkronos) - L'ok della Camera in terza lettura alla riforma della giustizia rappresenta "una vittoria, che non deve essere vissuta, lo ripeto per l'ennesima volta, come una sconfitta della magistratura, tanto meno come una forma di tentata umiliazione della magistratura, alla quale mi sento ancora di appartenere". Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Rispondendo alle critiche dell'opposizione, il Guardasiggili considera "normale un certo entusiasmo, anche per la maggioranza schiacciante che già si era vista nella prima tornata delle votazioni e che oggi si è ripetuta, con un'evidenza che sarà confermata ovviamente al Senato e che penso sarà confermata durante il referendum". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Nordio, ‘ok riforma non è sconfitta magistratura'