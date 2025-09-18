Giustizia | Della Vedova ' sì a separazione carriere ma modalità Meloni è sbagliata'

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Confermo il mio voto a favore sulla separazione delle carriere, nonostante la modalità con cui Meloni ha voluto portare a casa questa riforma costituzionale sia totalmente sbagliata e sia un metodo che prefigura, a mio avviso, l'evoluzione, o meglio l'involuzione di un eventuale bis di Meloni a Palazzo Chigi. Una involuzione verso la democrazia scarnificata". Lo dice il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. "Ma questa non è una riforma meloniana o di Nordio e non è nemmeno una riforma berlusconiana. Questa è una riforma radicale, liberale, pannelliana -prosegue Della Vedova-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

