Giustizia | Della Vedova ' sì a separazione carriere ma modalità Meloni è sbagliata'
Roma, 18 set (Adnkronos) - "Confermo il mio voto a favore sulla separazione delle carriere, nonostante la modalità con cui Meloni ha voluto portare a casa questa riforma costituzionale sia totalmente sbagliata e sia un metodo che prefigura, a mio avviso, l'evoluzione, o meglio l'involuzione di un eventuale bis di Meloni a Palazzo Chigi. Una involuzione verso la democrazia scarnificata". Lo dice il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. "Ma questa non è una riforma meloniana o di Nordio e non è nemmeno una riforma berlusconiana. Questa è una riforma radicale, liberale, pannelliana -prosegue Della Vedova-.
Giustizia, separazione delle carriere: secondo ok del Senato. L'opposizione protesta - Infatti, con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni, l'aula del Senato ha approvato il disegno di legge di revisione ...
Separazione carriere, la protesta in Senato con la Costituzione capovolta - «Più carceri per ospitare i delinquenti e riforma della Giustizia per offrire più garanzia ed efficienza ai cittadini.