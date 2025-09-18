Giustizia | Casellati ' ulteriore passo per sistema equo ed equilibrato'
Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Il terzo passaggio parlamentare della riforma per la separazione delle carriere dei magistrati è un ulteriore passo in avanti per una giustizia davvero equa ed equilibrata. Oggi raccogliamo i frutti di una battaglia storica di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Una battaglia che sosteniamo da trent'anni, una questione di civiltà giuridica, di garanzia per i cittadini e di rispetto per la Costituzione. Questa vittoria è dedicata a Sivio Berlusconi e a tutti quelli che continuano a credere nella forza e nell'attualità del nostro progetto”. Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
