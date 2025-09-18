Giustizia avanti tutta terzo sì alla Camera Meloni | Riforma storica Crisi isterica a sinistra la Braga sbraca

18 set 2025

E’ il terzo sì. Via libera della Camera alla riforma della giustizia che introduce, tra l’altro, la separazione delle carriere dei magistrati e le nuove disposizioni per la scelta dei componenti del Csm. Il provvedimento, che andrà ora all’esame del Senato, ha avuto 243 sì e 109 no. Il via libera è stato sottolineato da un lungo applauso dai banchi della maggioranza e da quelli del governo e dai soliti deliri delle opposizioni. “Meloni: “Avanti con determinazione, riforma storica”. La soddisfazione della premier: “Portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all’Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

