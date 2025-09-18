Giuramento dei Marescialli a Firenze | tra loro anche l’aretino d’adozione Rocco Lettini
Nella mattinata del 12 settembre 2025, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, intitolata al Maresciallo Maggiore M.O.V.M. Felice Maritano, caduto nel 1974 in uno scontro a fuoco con le Brigate Rosse, si è svolta la solenne cerimonia del Giuramento del 13° corso triennale. Alla presenza di numerose Autorità civili, militari e religiose, i neo Marescialli – avendo completato il secondo anno di formazione e ottenuto il grado – hanno pronunciato, di fronte alla Bandiera d’Istituto, la formula del giuramento, rinnovando la fedeltà alla Repubblica e l’impegno a difendere la Costituzione, le leggi e le libere istituzioni. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: giuramento - marescialli
Carabinieri: a Firenze il giuramento dei marescialli (foto)
Giuramento dei marescialli del 13esimo corso triennale \ FOTO
Oggi ho avuto l’onore di essere invitato in Tribuna Autorità in occasione della Cerimonia del Giuramento Solenne dei Marescialli del 13° Corso triennale “Mar. Magg. Felice Maritano M.O.V.M. alla memoria”. Un onore collaborare con #armadeicarabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Giuramento in Toscana per gli allievi marescialli - FIRENZE: Gli allievi al terzo anno di corso hanno detto "lo giuro" in una cerimonia solenne all'interno della scuola nella caserma Maritano a Firenze ... Segnala toscanamedianews.it
Solenne cerimonia per il giuramento dei Marescialli a Firenze - Nella mattinata di oggi, 12 settembre 2025, all’interno della Caserma intitolata al “Maresciallo Maggiore M. gonews.it scrive