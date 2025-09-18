Nella mattinata del 12 settembre 2025, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, intitolata al Maresciallo Maggiore M.O.V.M. Felice Maritano, caduto nel 1974 in uno scontro a fuoco con le Brigate Rosse, si è svolta la solenne cerimonia del Giuramento del 13° corso triennale. Alla presenza di numerose Autorità civili, militari e religiose, i neo Marescialli – avendo completato il secondo anno di formazione e ottenuto il grado – hanno pronunciato, di fronte alla Bandiera d’Istituto, la formula del giuramento, rinnovando la fedeltà alla Repubblica e l’impegno a difendere la Costituzione, le leggi e le libere istituzioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Giuramento dei Marescialli a Firenze: tra loro anche l’aretino d’adozione Rocco Lettini