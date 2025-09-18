Giuliano Saponi | L’unico errore di Manuela è stato avere una relazione con una persona tremenda

“Quando ho rilasciato le prime dichiarazioni, la mia memoria era totalmente assente. Adesso ci sono dei barlumi di cose che stiamo cercando di rimettere a posto. Ci stiamo lavorando, ma non posso dire di più”, così ha esordito in diretta questa mattina a Storie Italiane condotto da Eleonora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Pierina Paganelli, il figlio Giuliano Saponi: “Dassilva? Era facile all’ira. Manuela sta rimediando agli errori”

Pierina Paganelli/ Giuliano Saponi: “Credo che chi mi ha investito è il killer di mia mamma” - Il giallo di Pierina Paganelli con le parole di Giuliano Saponi, il figlio dell'anziana signora uccisa a Rimini: ecco che cosa ha raccontato ... ilsussidiario.net scrive

Rimini, delitto di Pierina, Giuliano Saponi a Storie Italiane: “Se io fossi morto nell’incidente, forse mia madre sarebbe viva” VIDEO - “Quando ho rilasciato le prime dichiarazioni, la mia memoria era totalmente assente. Come scrive corriereromagna.it