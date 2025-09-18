Giuliano Saponi | L’unico errore di Manuela è stato avere una relazione con una persona tremenda

Riminitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quando ho rilasciato le prime dichiarazioni, la mia memoria era totalmente assente. Adesso ci sono dei barlumi di cose che stiamo cercando di rimettere a posto. Ci stiamo lavorando, ma non posso dire di più”, così ha esordito in diretta questa mattina a Storie Italiane condotto da Eleonora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Pierina Paganelli, il figlio Giuliano Saponi: “Dassilva? Era facile all’ira. Manuela sta rimediando agli errori”

Pierina Paganelli/ Giuliano Saponi: “Credo che chi mi ha investito è il killer di mia mamma” - Il giallo di Pierina Paganelli con le parole di Giuliano Saponi, il figlio dell'anziana signora uccisa a Rimini: ecco che cosa ha raccontato ... ilsussidiario.net scrive

