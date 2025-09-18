Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, in carcere dal novembre 2023, è stato aggredito in cella da un altro detenuto. La notizia, riportata da L’Arena, è stata confermata a LaPresse da fonti di polizia penitenziaria. L’aggressione, secondo quanto ricostruito, è avvenuta alla fine del mese di agosto quando Turetta, trasferito in un reparto di detenuti comuni, è stato colpito da un uomo di 55 anni con un pugno. L’aggressore è stato poi trasferito in una cella di isolamento. Contattato da LaPresse, l’avvocato Giovanni Caruso, che assiste Turetta, non ha confermato l’episodio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giulia Cecchettin, Turetta aggredito in carcere